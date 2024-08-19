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Стало известно, сколько россияне потратили на легковые машины за 7 месяцев

Россияне потратили на легковые автомобили 2,5 трлн рублей с января по июль

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Geely

Оборот на рынке новых легковых автомобилей в России составил по итогам семи месяцев 2024 года 2,53 трлн рублей, сообщает «Автостат Инфо».

При этом с июня по июль объемы вырученных средств выросли с 347 млрд рублей до 380 млрд рублей. Наибольший объем выручки дилеры демонстрировали в марте, она составила 477 млрд рублей.

В июле лидером по выручке на российском рынке оказалась китайская марка Geely: за месяц россияне потратили на новые машины этого бренда 47 млрд рублей. На втором месте российская Lada с показателем 44,2 млрд рублей, при этом 19,2 млрд из них пришлось на самую популярную модель Lada Granta.

На третьем месте — китайский Haval, выручивший 42,1 млрд рублей (19 млрд рублей из них пришлись на кроссоверы Haval Jolion). За ним следуют Chery (40,1 млрд рублей) и Changan (30 млрд рублей).

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» и ГАЗ возобновили выпуск автомобилей.

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