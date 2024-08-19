Автомобиль звезды «Зенита» собрал 160 штрафов за полгода

Футболист петербургского «Зенита» Максим Глушенков собрал 160 автоштрафов на 160 тыс. рублей всего за полтора года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, спортсмен ездит на BMW X5 M.

«Что успел атакующий полузащитник...: 126 раз превысить скорость; четыре раза забить на знаки или разметку; еще четыре забыть оплатить проезд на платке; девять раз припарковаться в неположенном месте; два раза проехать на красный», — говорится в публикации.

Отмечается, что футболист стал чаще нарушать ПДД после перехода в «Зенит». При этом машиной футболиста иногда пользуется его возлюбленная Анна, которая в конце июля также получила штраф за превышение скорости.

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в июне 2024 года. Игрок до игры с «Химками» провел четыре матча в РПЛ, в которых забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 13 очков. Подмосковная команда с пятью очками занимает девятое место.

Ранее врач рассказал, сколько футболист «Зенита» Глушенков проведет в гипсе.