Появилось видео с заездом красноярских самокатчиков на ванне и диване

В Красноярске несколько молодых людей устроили заезд по улицам на электросамокатах, на которых стоял диван. Один из нарушителей буксировал за самокатом ванну. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

«Сотрудниками Госавтоинспекции инициирована проверка по данному факту. К лицам, управлявшим индивидуальными средствами мобильности, и к пешеходу будут приняты меры административного воздействия», — отмечается в сообщении полиции.

На одной из видеозаписей видно, как самокатчик буксирует ванну по широкой пешеходной дороге, сидящий в ванне пассажир снимает происходящее на видео.

На другом ролике запечатлены трое молодых людей, передвигающихся на конструкции из двух электросамокатов и укрепленном на них диване. При этом два человека управляют самокатами, а третий едет на диване в качестве пассажира.

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