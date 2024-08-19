Розовую гранату нашли под машиной в Москве, авто оцеплено

В московском районе Марьина Роща под автомобилем обнаружена граната. Об этом сообщается в Telegram-канале «Агентство Москва».

Инцидент произошел на Октябрьской улице, граната розового цвета найдена под автомобилем Haval. Автомобиль оцеплен, на место вызваны сотрудники экстренных служб.

До этого в Красноярском крае попала на видео погоня инспекторов ДПС за нетрезвым грибником на квадроцикле. Мужчина поехал в лес с знакомой, сестрой и малолетней внучкой, но был задержан.

Также в Подмосковье на видео попала драка автомобилистов-грабителей с продавщицей строительного магазина.

Ранее на МКАД грузовик «КамАЗ» на полном ходу врезался в пробку.