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«АвтоВАЗ» и ГАЗ возобновили выпуск автомобилей

«АвтоВАЗ» и ГАЗ снова стали выпускать машины после перерыва в несколько недель

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российские автопроизводители «АвтоВАЗ» и Горьковский автозавод (ГАЗ) вышли из корпоративного отпуска. Об этом пишет «Автостат».

Отпуск на «АвтоВАЗе» начался 29 июля и продлился три недели, до 18 августа. За это время компания планировала модернизировать производство, в том числе отремонтировать оборудование. В частности, шла подготовка цеха сварки Lada Vesta под проект Lada Aura. На эти цели было потрачено 600 млн рублей. Сотрудники ГАЗ отдыхали две недели – с 5 по 18 августа. За это время компания также модернизировала оборудование и провела ремонт.

До этого сообщалось, что «АвтоВАЗ» начнет выпуск нового автомобиля Lada Aura в сентябре 2024 года. Он оснащен мотором 1,8 мощностью 122 л.с. и АКП. Aura построена на базе обновленной Vesta и отличается дополнительными 25 см пространства в салоне для пассажиров заднего ряда.

Ранее стало известно, когда начнется выпуск модели Lada Iskra Cross.

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