Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Владивостоке заметили корейские броневики с водометами

Motor: во Владивосток привезли корейские броневики Jino Motors с водометами

close
100%
jinomotors.com

Во Владивостоке заметили корейские броневики Jino Motors с водометами, которые используют для пресечения беспорядков. Об этом сообщает Motor.ru.

Спецавтомобили обнаружили на разгрузке в дальневосточном порту. По данным издания, спецтехника предназначена для госзаказчика из Узбекистана, а во Владивостоке она оказалась транзитом.

Речь идет о грузовых машинах с водометной пушкой, бьющей на 70 метров. С ее помощью можно впрыскивать пену, слезоточивый газ и краску.

До этого в городе Туймазы (Башкирия) водитель фургона МАЗ протаранил семь автомобилей. Авария произошла на улице Горького. Водитель МАЗа по результатам освидетельствования оказался трезвым. Он признался, что заснул за рулем. ДТП обошлось без пострадавших, но машины получили сильные механические повреждения. МАЗ разбил три автомобиля LADA (Granta, Vesta и ВАЗ-2114), а также Toyota Corolla, Ford Fiesta, Hyundai Bayon и Skoda Rapid.

На кадрах с моментом аварии видно, что грузовик на большой скорости ударил по касательной движущуюся машину с видеорегистратором, а затем выехал на парковку перед дилерским центром Lada, снес несколько машин и остановился. Водительская дверь кабины МАЗа открылась на ходу.

Ранее на МКАД КамАЗ на полном ходу врезался в пробку, движение парализовано.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами