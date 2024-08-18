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Сына сооснователя марки водки «Белуга» обвинили в мошенничестве

Baza: бывшая девушка сына сооснователя марки водки «Белуга» обвинила его в обмане

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Телеграм-канал «Baza»

Сына миллиардера Андрея Аблитарова, который является одним из основателей премиальной марки водки «Белуга», обвинила в мошенничестве его экс-возлюбленная. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По словам девушки, Артем Аблитаров обманул ее, тайно продав машину и заставив взять большой кредит.

«Елизавета уехала по семейным делам в другую страну и оставила возлюбленному ключи от своего Mercedes. Артем обещал, что отремонтирует его, пока девушка в поездке. Ремонт все затягивался, пока девушка не выяснила, что в мае 2024 года парень оформил авто на себя. По ее мнению, он подделал подпись в договоре купли-продажи и продал его», — говорится в публикации.

По словам девушки, Артем также уговорил ее взять кредит, чтобы помочь ему решить финансовые проблемы. При этом он пообещал, что через три недели отдаст все деньги, но так этого и не сделал. В итоге бывшая возлюбленная Аблитарова написала Елизавете и рассказала, что тот обманул ее на 4,7 млн рублей. Позднее новая девушка Аблитарова обратилась в полицию.

До этого бывшая девушка сына актеров Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит, модель Саб Зада, подогрела слухи о его измене. Она прервала молчание по поводу разрыва отношений после того, как Джейден Смит внезапно появился на публике с моделью Клеопатрой. Поклонники не оценили поступок сына актера и оставили комментарии в соцсетях.

«Представьте себе женщину, которая пытается прийти в чувство после измены и разрыва отношений. И люди в интернете говорят, что понимают, почему он сделал это. Безумие!» — написали они.

Через несколько часов подписчику лично ответила Саб Зада, написав: «Спасибо». Тем самым она подтвердила слова об измене.

Ранее сообщалось, что Элджей оплатил все 520 автоштрафов на свой Hummer.

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