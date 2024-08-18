Москвич решил бороться ножом с шумными водителями и сравнил себя с Бэтменом

В Москве мужчина решил бороться с автомобилистами, которые шумят по ночам, с помощью ножа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По словам москвича, он противостоит громким авто (в основном это BMW) на улице Ходынской, рядом с которой живет.

«В автопарке любителя тишины: байки, Ferrari, GT-R, Evolute и прочее быстрое/дорогое. Бессонными ночами он вооружается аргументами, ножом, паркуется на перекрестке и ждет громких. Сначала пытается объяснить вежливо, но, если оппонент сагрессирует, готов проколоть шины, разбить лобовуху», — говорится в публикации.

Мужчина отметил, что в основном людям не дают спать одни и те же автомобилисты, поэтому «перевоспитать» их получается.

До этого в Санкт-Петербурге мужчина на Chevrolet Captiva выстрелил в подрезавших его автомобилистов. Инцидент засняли на камеру. На видео показано, что водитель дважды выстрелил в соседний автомобиль. В результате его доставили в отделение полиции. Выяснилось, что оружие было настоящим. Сейчас устанавливаются личности двух других участников конфликта.

Ранее в Москве водитель «КамАЗа» переехал пенсионерку.