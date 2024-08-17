Возбуждено дело на таксиста за попытку изнасилования женщины в Благовещенске

Уголовное дело заведено на таксиста за попытку изнасиловать женщину, сын которой находится в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Амурской области.

«В соцсетях размещена информация о противоправных действиях, совершенных приезжим из Средней Азии, работающим в такси, в отношении жительницы областного центра. По подозрению в совершении указанного преступления задержан 30-летний гражданин ближнего зарубежья», — говорится в сообщении.

Уголовное дело заведено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование).

Информацию о происшествии опубликовал Telegram-канал Amur Mash. Со слов женщины, таксист, приезжий из Средней Азии, довез ее до дома. После заблокировал двери, начал проситься в гости, жаловаться на отсутствие девушки и расхваливать свои навыки массажа. Все это в грубой форме, с хватанием за руки. Пассажирке удалось сбежать.

Друзья сына нашли водителя такси — тот заявил, что его неверно поняли, больше так делать не будет.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске мужчина с ножом запрыгнул в авто на ходу.