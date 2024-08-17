Таксист-мигрант пытался изнасиловать мать участника СВО в Благовещенске

В Благовещенске водитель такси пытался изнасиловать мать участника СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Со слов женщины, приезжий из Средней Азии довез ее до дома. После заблокировал двери, начал проситься в гости, жаловаться на отсутствие девушки и расхваливать свои навыки массажа. Все это в грубой форме, с хватанием за руки. Пассажирке удалось сбежать», — говорится в сообщении.

Друзья сына нашли 30-летнего таксиста — тот заявил, что его неверно поняли, больше так делать не будет. Возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что в Магнитогорске мужчина с криком «Помоги, брат!» запрыгнул на заднее сиденье такси Lada на пересечении улиц Зеленый Лог и Жукова. После того, как водитель такси вышел из-за руля, нарушитель прыгнул на его место и попытался уехать. На видеозаписи слышно, как он нажал на газ, но не смог тронуться с места.

После этого мужчина подбежал к автомобилю Ford и запрыгнул на лобовое стекло, схватившись за стеклоочистители. Пассажирка автомобиля при этом громко закричала от испуга. Водитель Ford начал ездить вперед и назад, пытаясь сбросить нападавшего с капота. В конечном итоге его задержала полиция.

Ранее сообщалось, что пассажирский микроавтобус перевернулся под Анапой.