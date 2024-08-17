Lincoln представил обновленный внедорожник Navigator 2025 года

В США представили обновленный внедорожник Lincoln Navigator. Об этом сообщает motor1.com.

Автомобиль получил огромный 48-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, 14 USB-портов, кресла второго ряда с функциями обогрева, вентиляции и массажа. Новый внедорожник будет предлагаться с 22-дюймовыми колесными дисками, которые можно заменить на 24-дюймовые колеса.

Также обновленный Lincoln Navigator получил систему управления автомобилем без помощи рук BlueCruise. При активации автомобиль может двигаться по трассе в своей полосе, разгоняться и тормозить без помощи водителя.

Lincoln Navigator 2025 года унаследовал от предшественника 3,5-литровый 440-сильный двигатель Ecoboost V6.

Продажи модели начнутся весной 2025 года.

До этого стало известно, что Корейская компания Hyundai 26 августа представит обновленный минивэн Custo.

Рестайлинговый автомобиль можно узнать по обновленной решетке радиатора со встроенными дневными ходовыми огнями, которые раньше были размещены в нишах бампера.

Минивэны будут предлагаться с двумя силовыми агрегатами на выбор: турбомотором 1.5 мощностью 170 л. с., а также мотором 2.0, который развивает 236 л. с. Независимо от объема двигателя, Hyundai Custo оснащен восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Привод у автомобиля передний.

Ранее на УАЗе рассказали, кто придумал название внедорожника «Патриот».