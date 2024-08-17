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Россиянам рассказали, как сэкономить на автозапчастях

Печать на 3D-принтере позволит сэкономить на редких запчастях для авто

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Олег Дубинин/Сколтех

Дефицитные автомобильные запчасти можно печатать на 3D-принтере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инженера Центра реверс-инжиниринга и стандартизации Передовой инженерной школы электротранспорта Московского Политеха Александра Ваганова. Кроме того, напечатанные запчасти дешевле.

«Это особенно актуально для коллекционеров и владельцев классических автомобилей, которые часто сталкиваются с проблемой поиска редких деталей», — объяснил он.

Также, по словам специалиста, сэкономить можно и при печати небольших автомобильных деталей из пластика.

Между тем производитель запчастей может заявить о нарушении прав интеллектуальной собственности. Поэтому, как отметил специалист, необходимо воздержаться от точного копирования.

До этого стало известно, что по итогам 5 месяцев 2024 года средняя стоимость запчастей выросла на 13%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. В зависимости от номенклатурной группы динамика цен, конечно, отличается. Наименьший рост был в группе «расходники» для популярных марок автомобилей, наибольший в группе запчастей, например, для пневмосистемы и рулевого управления. По некоторым позициям рост достигает 50%.

На цены сегодня влияет целый ряд факторов: помимо стандартного роста из-за инфляции и валютной переоценки, усиливается влияние дорожающей логистики, накладываются и проблемы с оплатой иностранным контрагентам.

Ранее стало известно, как сэкономить на обслуживании автомобиля.

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