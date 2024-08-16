Окровавленный мужчина с ножом запрыгнул в авто в Магнитогорске и попал на видео

В Магнитогорске мужчина с ножом бросался на автомобили и запрыгнул в один из них на ходу. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot и публикует видеозапись инцидента.

Мужчина с криком «Помоги, брат!» запрыгнул на заднее сиденье такси Lada на пересечении улиц Зеленый Лог и Жукова. После того, как водитель такси вышел из-за руля, нарушитель прыгнул на его место и попытался уехать. На видеозаписи слышно, как он нажал на газ, но не смог тронуться с места. После этого мужчина подбежал к автомобилю Ford и запрыгнул на лобовое стекло, схватившись за стеклоочистители. Пассажирка автомобиля при этом громко закричала от испуга.

Водитель Ford начал ездить вперед и назад, пытаясь сбросить нападавшего с капота. В конечном итоге его задержала полиция.

Ранее Госавтоинспекция Башкортостана опубликовала момент ДТП с участием автомобиля МАЗ, который смял семь машин.