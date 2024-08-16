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В 1,3 млн автомобилей BMW найдена опасная неисправность

BMW отзовет 1,3 млн автомобилей из-за травмоопасных подушек безопасности

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Depositphotos

Компания BMW отзовет в Китае более 1,3 млн автомобилей BMW из-за травмоопасных подушек безопасности Takata. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Под отзыв попадут автомобили, выпущенные с 2003 по 2018 год. Речь идет о легковых моделях с 1-й по 6-ю серии, а также кроссоверах X1, X3, X4, X5 и X6, произведенных с 2003 по 2018 год. В пиропатронах подушек безопасности автомобилей может отсутствовать влагопоглотитель. С учетом того, что в пиропатроне содержится нитрат аммония, это может привести к разрушению пиропатрона и травмированию водителей и пассажиров осколками.

Автопроизводитель проверит подушки безопасности и в случае обнаружения брака заменит опасные подушки бесплатно.

Ранее серьезная проблема с двигателем была выявлена в автомобилях Ford Explorer.

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