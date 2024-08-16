Стало известно, какие автомобили подорожали в России в августе

В первой половине августа изменили цены на автомобили в России 11 марок, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В частности, «АвтоВАЗ» поднял цены на автомобили семейства Granta на 20-25 тыс. рублей, на Niva — на 31-45 тыс. рублей. Подорожали автомобили Geely, за исключением кроссоверов Tugella. Прибавка составила 15-30 тыс. рублей. Увеличились цены на кроссоверы Belgee, коммерческие автомобили Sollars Argo и Atlant, на две комплектации кроссоверов Exeed RX.

При этом флагманский кроссовер Exeed VX подешевел. Также существенно снизились цены на автомобили Peugeot и Citroen, Dongfeng DFSK ix5 и Voyah Free. Внедорожник BAIC BJ40 подорожал на 50 тыс. рублей в версии Exclusive с дизелем, а в исполнении Flagship с бензиновым мотором подешевел на ту же сумму.

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