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Обвиняемого в поджоге автомобиля Росгвардии арестовали

Суд в Москве заключил под стражу обвиняемого в поджоге автомобиля Росгвардии

Зюзинский районный суд Москвы заключил под стражу Евгения Смирнова, которого обвиняют в поджоге автомобиля Росгвардии. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Смирнов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ», — говорится в сообщении.

Согласно решению суда, арест мужчины продлится два месяца. Он будет находиться в СИЗО до 15 октября текущего года.

15 августа в Москве злоумышленник поджег служебный автомобиль Росгвардии. Машина была припаркована в районе Котловка на улице Нагорной. По словам очевидцев, неизвестный совершил поджог, но скрыться ему не удалось. Мужчина был задержан на месте.

Позже СМИ сообщили, что поджигателем служебного автомобиля оказался 33-летний электромонтер. Мужчина якобы действовал по указанию куратора с Украины через мессенджер Telegram. За поджог Lada Granta росгвардейцев ему пообещали 500 тыс. рублей.

Ранее россиянин из ревности к соседу поджег его дом вместе с возлюбленной.

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