Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Перечислены китайские автомобили, которые россияне готовы купить вновь

«Автостат»: россияне готовы к повторной покупке Geely, Changan и Exeed

close
100%
Geely

Более 90% россиян, владеющих автомобилями Geely, Changan и Exeed, готовы приобрести машины этих брендов повторно, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные онлайн-опроса 1,9 тыс. человек.

Наибольшую лояльность проявили владельцы автомобилей Geely. Почти 95% из них заявили о готовности купить машину этой марки вновь. Также высокую лояльность показали владельцы Changan: о готовности снова купить машину этого китайского бренда сообщили 91,6% владельцев. На третьем месте в рейтинге марка Exeed (91,2% лояльных клиентов), за ней следует бренд Voyah с показателем более 86%.

До этого россиянам перечислили самые надежные автомобили японской марки Honda.

Ранее стало известно, что число комплектаций Lada ценой до миллиона рублей сократилось до трех.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами