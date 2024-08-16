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В Дагестане бизнесмен за ночь сделал из остановки придорожное кафе

В Махачкале бизнесмен за ночь превратил автобусную остановку в кофейню

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Телеграм-канал «Mash Gor»

В Махачкале неизвестный бизнесмен за ночь превратил автобусную остановку в придорожную кофейню. Об этом сообщает Mash Gor.

«Пока местные спали, неизвестный мужчина накрыл стеклянный навес на Акушинской шифером, прилепил вывеску, поставил кофемашину. Аромат зерен теперь летит по округе, но власти прикола не поняли — разрешения на установку никто не давал», — говорится в сообщении.

Бизнесмен, переоборудовавший остановку общественного транспорта в кофейню, сбежал. В администрации заявили, что, если хозяин не объявится, павильон снесут краном.

До этого стало известно, что в Махачкале водители начали перестрелку на проспекте Акушинского после ДТП. Конфликт между ними сначала перерос в драку. Затем один выстрелил из пневматического пистолета в ногу второму и скрылся. Пострадавший оказался в больнице.

Ранее сообщалось, что москвича ищет полиция за нападение на проезжавшего мимо робота-курьера.

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