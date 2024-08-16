Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, в чем опасность перегрева салона автомобиля на жаре

Специалист Гринин: собак и детей нельзя оставлять в салоне автомобиля в жару

close
100%
Shutterstock

Детей и животных не стоит оставлять в автомобиле в жаркую погоду, потому что температура воздуха в закрытом салоне машины поднимается очень быстро. Об этом «Москве 24» рассказал председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.

Он подчеркнул, что в этом случае температура может быть на несколько десятков градусов выше уличной, что превратит авто в «парник на колесах». Поэтому для оставленных там детей и животных могут наступить трагические последствия.

«Вообще оставлять маленьких детей в автомобиле не стоит. Зимой могут замерзнуть, летом — перегреться. А если машина заведена и ветром потянет выхлоп в салон, ребенок рискует задохнуться. Также в автомобиль могут въехать, как бы он ни был припаркован», — предупредил Гринин.

Помимо этого, эксперт не советует оставлять в салоне газовые баллончики, аэрозоли, зажигалки и газировку, потому что в жару они могут взорваться.

14 августа Telegram-канал «Mash на Мойке» писал, что в Ленинградской области взорвавшийся в автомобиле газовый баллон опалил лицо женщине. Женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У нее диагностировали ожоги лица первой и второй степени.

Ранее россиянам назвали пять автомобилей с ресурсом более 300 тысяч километров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами