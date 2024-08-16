Выяснилось, на сколько подорожают китайские автомобили к концу года

Китайские автомобили к концу 2024 года могут подорожать на 300 тысяч рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на директора по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анну Уткину.

«К концу 2024 года китайские автомобили могут подорожать на 200–300 тыс. рублей. Сейчас средняя стоимость нового автомобиля на российском рынке составляет 3,57 млн рублей. Думаю, что такой рост стоимости не заставит россиян отказаться от покупки автомобилей. Хотя это не предел», — заявила Уткина.

Осенью, по ее мнению, на стоимость автомобилей повлияет повышение утилизационного сбора. Из-за роста цен спрос может трансформироваться на китайские бренды, инвестирующие в локализацию производства и собирающие машины в России.

До этого Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила в правительство предложение отложить индексацию утилизационного сбора на машины на пять лет.

Увеличение утильсбора сопряжено с рядом серьезных рисков для отрасли, отмечает организация. В Ассоциации напомнили, что за последние 2,5 года «легковушки» в России подорожали в два раза. Ожидается, что столько же машины прибавят в цене к 2030 году. С учетом роста утильсбора покупку авто смогут позволить себе до 5-7% россиян, а продажи новых машин составят не более 600 тыс. шт., что «сделает неактуальным развитие новых производств запасных частей и автомобилей», подчеркивает РОАД.

С 1 октября размер утилизационного сбора в России может вырасти на 70-85%. В преддверии этого россияне бросились скупать легковушки. Спрос на них за июль взлетел на 42,4%. Всего за месяц было продано 136,2 тыс. машин. Ожидается, что в августе динамика сохранится.

Ранее сообщалось, что цены на ремонт автомобилей в России снова поднимутся к концу года.