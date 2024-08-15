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Названы самые многочисленные автомобили в России

«Автостат» назвал десять самых распространенных моделей авто в России

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Всеволод Тарасевич/РИА Новости

Более 19% российского автопарка приходится на 10 самых распространенных моделей автомобилей. Самой массовой из них является Lada 2107, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Вазовских «семерок» по состоянию на конец первого полугодия 2024 года в России насчитывается 1,47 млн единиц. Второе место занимает корейская Kia Rio — этих автомобилей в нашей стране 1,07 млн. Замыкает тройку лидеров трехдверная классическая Lada Niva, с результатом 998 тыс. машин.

В десятку наиболее распространенных в российском автопарке также входят ВАЗ-2106, Hyundai Solaris, Renault Logan, ВАЗ-2110, Ford Focus, Toyota Corolla и ВАЗ-2114.

До этого стало известно, что парк автомобилей в России увеличился на 0,5 млн машин за полгода и составил по состоянию на 1 июля 2024 года 55,06 млн единиц.

Ранее россиянам назвали недостатки Volkswagen Golf седьмого поколения.

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