Россиянам рассказали, как таксисты сбывают укатанные автомобили

При продаже автомобиля, работавшего в такси, недобросовестные продавцы подменяют номера VIN в объявлении, чтобы скрыть истинную историю машины, а также стремятся убедить покупателя, что лицензия такси на автомобиль оформлялась только формально. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«По дорогим автомобилям, которые работали в тарифе «Комфорт Плюс» или «Премиум», продавцы рассказывают покупателю, что машина фактически в такси не работала, но, наоборот, было уплачено много денег, чтобы получить лицензию только для того, чтобы иметь возможность ездить по выделенной полосе», — сообщил Шелков.

По его словам, в платных отчетах об истории автомобилей отображается факт получения на машину лицензии такси, однако недобросовестный продавец может указать в объявлении VIN-номер от похожей машины, чтобы скрыть истинный бэкграунд автомобиля. Для того чтобы избежать обмана, следует сверять VIN из объявления с тем, который нанесен на кузов продаваемой машины и указан в ее документах.

О том, какими уловками пользуются таксисты при продаже машин с выработанным ресурсом, читайте в материале «Газеты.Ru».

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