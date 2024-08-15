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Россиянам рассказали о минусах Kia Soul

Автоэксперт Хлебушкин: у Kia Soul третьего поколения ржавеет кузов

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Kia

Журналисты издания «За рулем» изучили Kia Soul третьего поколения и рассказали о его типичных неисправностях.

Так, по словам экспертов, одно из главных слабых мест – дверь багажника. Накладка между фонарями потирает краску кузова, что приводит к коррозии. Кроме того, вспучивания краски могут обнаружиться в местах контакта бамперов и крыльев, особенно задних. Также у машины быстро затирается щетками лобовое стекло и мутнеют фары.

Через 5-7 лет из-за проникновения влаги могут выйти из строя камера и парктроники. В салоне к 100 тыс. километров приходит в негодность оплетка рулевого колеса. На экокоже, которой покрыты сиденья, появляются трещины.

Двигатели автомобиля надежны, их ресурс порядка 250 тыс. километров. Избегать стоит только версии с турбонаддувом.

До этого стало известно, что Haval начнет продажи кроссовера F7 второго поколения в России 23 августа. Стоимость автомобиля — от 2,7 млн до 3,5 млн рублей.

Длина F7 составляет 4780 мм при колесной базе 2800 мм. Клиренс — от 183 до 191 мм. Автомобиль будет предлагаться с 1,5-литровым турбомотором (150 л.с.) и передним приводом, а также с турбированным двухлитровым двигателем (192 л.с.). Оба силовых агрегата сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением мокрого типа.

Ранее сообщалось, что стало известно, что Geely объявила о начале продаж седана Preface в России.

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