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В Москве показали «Москвич 3» без задних сидений

Представлен «Москвич 3» без задних сидений для перевозки ценностей

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Автозавод «Москвич»

Автозавод «Москвич» передал ФГУП «Главный центр специальной связи» 100 кроссоверов «Москвич 3», переоборудованных для перевозки ценных грузов. Об этом сообщает пресс-служба «Москвича».

«Для работы в Спецсвязи «Москвич 3» прошел спецподготовку: убрали второй ряд сидений, сделали ровный пол, а в увеличенном до 1500 л багажнике установили отдельный отсек для перевозки ценных грузов», — отмечается в сообщении завода.

Также автомобили получили цветографические схемы Спецсвязи: кузова машин окрашены в синий цвет с белой полосой по борту, а на крыше смонтированы мигалки бело-лунного цвета. В случае необходимости машину можно переоборудовать обратно в пассажирскую: предусмотрена возможность обратной установки заднего дивана. На службу в Спецсвязь поступили «Москвичи» с бензиновыми турбомоторами.

Ранее в России начались продажи нового седана Geely.

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