Названы российские цены на кроссовер Haval F7 нового поколения

Китайский автопроизводитель Haval начнет продажи кроссовера F7 второго поколения в России 23 августа. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Стоимость автомобиля — от 2,7 млн до 3,5 млн рублей.

Длина F7 составляет 4780 мм при колесной базе 2800 мм. Клиренс — от 183 до 191 мм. Автомобиль будет предлагаться с 1,5-литровым турбомотором (150 л.с.) и передним приводом, а также с турбированным двухлитровым двигателем (192 л.с.). Оба силовых агрегата сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением мокрого типа.

В базовое оснащение войдут шесть подушек безопасности, 18-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, задний парктроник и система кругового обзора, тканевая отделка сидений.

В топовой версии есть панорамная крыша, вентиляция передних кресел, датчик бесконтактного открывания багажника, проекционный дисплей, система распознавания дорожных знаков.

До этого стало известно, что Geely объявила о начале продаж седана Preface в России.

Geely Preface построен на платформе CMA, созданной в сотрудничестве со шведской Volvo. Трехобъемник оснащается турбомотором 2.0 мощностью 200 л. с. и семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.

Ранее сообщалось, что продажи обновленного внедорожника Tank 300 начнутся в конце года.