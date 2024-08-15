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В России стали реже угонять автомобили

МВД РФ: число угонов автомобилей в России сократилось на 12%

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Depositphotos

В России за семь месяцев 2024 года количество угонов автомобилей сократилось на 11,6% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете МВД РФ о состоянии преступности в январе – июле 2024 года. Количество краж автомобилей упало на 27,2%.

В документе также говорится, что общее количество дорожно-транспортных происшествий на территории страны сократилось на 0,8%, количество раненных в них людей – на 2%. При этом ДТП с участием водителей в состоянии опьянения стало меньше на 17,7%, раненных в них людей – на 17,6%.

До этого «Страховой дом ВСК» сообщил, что автомобили «АвтоВАЗа» стали самыми угоняемыми в России по итогам января – июня 2024 года.

«Самыми угоняемыми авто в этом году стали автомобили ВАЗ (60%), Hyundai и Kia (по 13%). Причем среди отечественных автомобилей самой востребованной моделью является Vesta. В прошлом году антирейтинг возглавляли Kia (29%) и Toyota (18%)», — сказали страховщики.

В компании отметили, что возросло количество случаев, когда автомобиль угоняют не в том регионе, в котором он зарегистрирован. Если в 2023 году на долю таких угонов пришлось 6% зафиксированных страховых случаев, то в 2024-м — 67%. Самым опасным с точки зрения возможного угона для путешествующих автомобилистов в ВСК назвали Кизлярский район Дагестана.

Ранее сообщалось, что хакеры начали предлагать удаленный взлом автомобилей в России.

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