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Tank обновит самый старый внедорожник в своей линейке

Продажи обновленного внедорожника Tank 300 начнутся в конце года

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Tank

Китайский автобренд Tank в конце 2024 года начнет продажи в Китае обновленного внедорожника 300. Об этом сообщает carnewschina.com. В модельном ряду марки это самый старый автомобиль.

Отмечается, что машина не претерпит внешних изменений. Зато в салоне появится новая передняя панель и большой экран информационно-развлекательной системы. Кроме того, внедорожник получит двухспицевый руль.

В России Tank 300 предлагается с четырехцилиндровым рядным бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 220 л.с. (380 Нм). Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В базовую комплектацию входят 17-дюймовые диски, цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, люк, защита двигателя, передние и задние сиденья с подогревом, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, светодиодные фары, блокировка заднего дифференциала. В максимальной комплектации среди прочего автомобиль оснащается защитой коробки передач и блокировкой переднего дифференциала.

Ранее сообщалось, что в России начались продажи нового бизнес-седана Geely.

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