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Грузовик опрокинулся на мосту Лужники в Москве

Опрокинувшийся грузовик частично заблокировал движение на мосту Лужники в Москве

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Depositphotos

В Москве на мосту Лужники опрокинулся грузовой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На мосту Лужники опрокинулся грузовик. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что движение в сторону центра затруднено, и посоветовали искать пути объезда проблемного участка. О пострадавших не сообщается.

До этого стало известно, что в результате ДТП в Калининграде на улице Черняховского пострадали пять человек.

Авария произошла 13 августа около 22:00 (23:00 мск). По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes, не справившись с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов. В результате аварии трое пострадавших, получивших тяжелые и средние травмы, были госпитализированы, а двоим назначено амбулаторное лечение.

Известно, что 33-летний водитель Mercedes ранее уже имел административные правонарушения по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения»).

Ранее сообщалось, что массовая авария произошла на востоке Москвы.

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