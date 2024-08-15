Водитель BMW прострелил ногу сотруднику МЧС в Петербурге

Полиция в Санкт-Петербурге задержала водителя BMW, который прострелил ногу сотруднику МЧС и ударил его по голове на Кольцевой автодороге (КАД). Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Установлено, что задержанный во время дорожного конфликта, выйдя из своего автомобиля, выстрелил в оппонента из своего травматического пистолета, после чего с места происшествия скрылся», — отмечается в сообщении полиции.

Конфликт между двумя водителями произошел около 17 часов 14 августа на КАД в районе города Бугры. Часом позднее пострадавший обратился в полицию. Полицейские нашли и задержали 50-летнего жителя Сестрорецка, у него изъят травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.

От действий хулигана пострадал сотрудник МЧС, пожарный из Токсово, который ехал по КАД на автомобиле со своей дочерью, уточняет «Фонтанка». Водитель BMW моргал ему фарами и подрезал. После того, как машины остановились, он выстрелил в пожарного.

Ранее стало известно, что машину Росгвардии в Москве поджег 33-летний электромонтер.