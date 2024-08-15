Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Водитель BMW прострелил ногу сотруднику МЧС в Петербурге

В Петербурге водитель BMW ранил из пистолета и ударил по голове сотрудника МЧС

close
100%
МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полиция в Санкт-Петербурге задержала водителя BMW, который прострелил ногу сотруднику МЧС и ударил его по голове на Кольцевой автодороге (КАД). Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Установлено, что задержанный во время дорожного конфликта, выйдя из своего автомобиля, выстрелил в оппонента из своего травматического пистолета, после чего с места происшествия скрылся», — отмечается в сообщении полиции.

Конфликт между двумя водителями произошел около 17 часов 14 августа на КАД в районе города Бугры. Часом позднее пострадавший обратился в полицию. Полицейские нашли и задержали 50-летнего жителя Сестрорецка, у него изъят травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.

От действий хулигана пострадал сотрудник МЧС, пожарный из Токсово, который ехал по КАД на автомобиле со своей дочерью, уточняет «Фонтанка». Водитель BMW моргал ему фарами и подрезал. После того, как машины остановились, он выстрелил в пожарного.

Ранее стало известно, что машину Росгвардии в Москве поджег 33-летний электромонтер.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами