Названы четыре кроссовера по цене Lada Granta

На вторичном авторынке по цене автомобиля Lada Granta можно купить один из четырех ярких кроссоверов — Kia Soul, Nissan Juke, Skoda Yeti или Jeep Renegade. Об этом сообщает «За рулем».

Отмечается, что Kia Soul будет второго поколения с двигателями 1,6 л. мощностью 124 или 132 л.с. Оба агрегата надежны, но проблемы все же есть. При покупке надо проверить состояние цепи ГРМ на предмет посторонних шумов. При интенсивных разгонах и частой работе на высоких оборотах она быстро изнашивается. Среди коробок лучше выбирать автоматическую, так как она более надежна, чем механическая.

Еще один кроссовер – это Nissan Juke 2017–2018 годов выпуска. Двигатель 1,6 л. надежен. Вариатор Jatco чувствителен к качеству рабочей жидкости и не любит высоких нагрузок, а также пробуксовок колес. Чтобы не нарваться на дорогой ремонт, следует менять жидкость каждые 30 тыс. километров.

Следующий кроссовер — Skoda Yeti. Можно найти переднеприводный автомобиль 2016–2017 годов выпуска. При выборе машины с передними ведущими колесами лучше остановиться на базовом двигателе 1,6 (110 л.с.). Коробки, с которыми он работает, тоже весьма долговечны. Минус — спинка водительского сиденья может быть расшатана.

Jeep Renegade — автомобиль, который недооценили на рынке. На рынке можно найти машину 2015–2016 годов выпуска. Это будет переднеприводный автомобиль с 1,4-литровым турбомотором и роботом. Турбина служит очень долго, а масложора не наблюдается. При проверке машины стоит обратить внимание на работоспособность медиасистемы – порой у нее встречаются сбои.

До этого стало известно, что китайская компания Geely объявила о начале продаж седана Preface в России. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Автомобиль предлагается по ценам от 3 млн рублей до 3,22 млн рублей.

Geely Preface построен на платформе CMA, созданной в сотрудничестве со шведской Volvo. Трехобъемник оснащается турбомотором 2.0 мощностью 200 л. с. и семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.

Ранее стало известно, когда в России появится внедорожник Tank 700.