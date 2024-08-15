Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» упростил внедорожник Lada Niva Travel в комплектации Comfort 24. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«Lada Niva Travel в комплектации «Комфорт-24» присутствуют изменения от комплектации «Комфорт-23». Автомобиль лишился легкосплавных колесных дисков и рейлингов на крыше», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» начал устанавливать на внедорожники Lada Niva Travel новый трехспицевый руль.

На руле отсутствует надпись Airbag, которая обычно есть на всех рулях с водительской подушкой безопасности. Кроме того, на ободе руля имеются приливы под правильный хват.

Кроме того, «АвтоВАЗ» собрал партию внедорожников Lada Niva Travel, снабженных подушками безопасности водителя и переднего пассажира.

В рамках пробной партии изготовлено пять машин белого цвета с подушками безопасности. На них установлено такое же рулевое колесо, как на модели Lada Granta.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» в течение двух лет серьезно обновит внедорожник Lada Niva Travel.