В России возник дефицит подержанных автомобилей

В России на рынке подержанных автомобилей возник дефицит. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на экспертов.

Так, директор по продажам и развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин заявил, что спрос на машины с пробегом в июле опередил предложение в пределах 5%. По мнению эксперта, дефицит возник на фоне расширения предложения на рынке новых автомобилей за последнее время.

В июле-августе среди подержанных машин возникла нехватка европейских, японских и корейских моделей, заявил заместитель гендиректора по направлению автомобилей с пробегом «Авилона» Роман Титов.

«Часть владельцев принимают решение повременить с продажей своего автомобиля, если не находят для себя замену»,— отметил он.

Также о дефиците в некоторых сегментах рынка «вторички» предупредил директор департамента автомобилей с пробегом «Автодома» и «Автоспеццентра» Андрей Гришаков. По его словам, спрос на подержанные машины продолжит расти.

До этого в июле на «вторичке» самой популярной немецкой маркой авто среди россиян стал Volkswagen.

В сегменте на бренд Volkswagen пришлось 49% от всех продаж. Вторую строчку в рейтинге занял Opel (24%), а третью — Audi (10%). Также в топ попали BMW (9%) и Mercedes-Benz (8%). По словам экспертов, немецкие авто занимают 12% от всего вторичного рынка в РФ.

Отмечается, что зачастую россияне (35%) приобретали авто из Германии стоимостью от 500 тысяч до 1 млн рублей. Еще 26% респондентов предпочли машины от 1 млн до 1,5 млн рублей. По 14% от продаж пришлись на автомобили с пробегом по стоимости до 500 тысяч рублей и свыше 2 млн рублей.

Ранее россияне проголосовали против повышения утильсбора на автомобили в России.