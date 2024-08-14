Американец на грузовике сбил людей у стрип-клуба, из которого его ранее выгнали

Житель Флориды въехал в здание стрип-клуба после того, как его выгнали из заведения. Об этом сообщает сообщает информационный портал города Тампа.

По предварительным данным, инцидент произошел рано утром 13 августа. По словам очевидцев, мужчину выгнали из клуба, после чего он врезался на грузовике в группу людей, стоявших у входа.

В результате произошедшего один человек получил травмы, не совместимые с жизнью. Еще двое посетителей заведения пострадали.

Мужчину уже задержали. Его состояние оценивается как критическое, но стабильное. В скором времени правоохранители предъявят ему обвинения. Более подробная информация о произошедшем уточняется.

До этого водитель автомобиля Mercedes, не справившись с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов. В результате аварии трое пострадавших, получивших тяжелые и средние травмы, были госпитализированы, а двоим назначено амбулаторное лечение.

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