Десятки автомобилей россиян утонули в лужах и попали на видео

В Самаре в результате сильного дождя оказались затоплены целые улицы. Кадры с последствиями непогоды опубликовал Telegram-канал «ЧП Самара».

«После потопа в Самаре автомобили по крышу в воде», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, что жители вынуждены спасаться от воды на крышах своих машин. При этом уровень затопления доходит до самого верха автомобилей.

До этого в Самаре прошел сильный дождь, в результате чего десятки автомобилей утонули.

До этого сообщалось, что сильные дожди ожидаются на юге европейской России, в Сочи есть риск образования смерча над морем. По словам синоптиков, 14 августа в Краснодарском крае и в Крыму местами пройдут сильные дожди, ветер усилится до 23 м/с, в Крыму — до 25 м/с. Температурные значения в Сочи при этом составят 29-33°С, это соответствует климатической норме середины августа.

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