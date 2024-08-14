Названа стоимость универсала Neta S с защитой от солнца

В Китае начались предварительные продажи нового универсала Neta S. Об этом сообщает carnewschina.com. Цены начинаются от 175,9 тыс. юаней (2,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Длина автомобиля составит 4980 мм, ширина — 1980 мм, а высота — 1480 мм при колесной базе 2980 мм. Дорожный просвет автомобиля равен 133 мм. Задние сиденья можно сложить, образовав ровный пол. В этом случае объем багажника увеличится с 593 до 1295 л.

В салоне установлены холодильник на 6,5 литра, 17,6-дюймовый экран информационно-развлекательной системы и передние сиденья с функциями подогрева, вентиляции и массажа. Кроме того, машина оснащена панорамной крышей с изоляцией от ультрафиолета на 99,9%.

На китайском рынке автомобиль представлен с 1,5-литровым 94-сильным бензиновым двигателем и электромотором мощностью 268 л.с. Также предусмотрена электрическая 268-сильная версия.

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