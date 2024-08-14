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Минский автозавод стал выпускать мороженое вслед за колбасами

Под брендом Минского автозавода стало продаваться мороженое

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«АВТОЗАВОДЕЦ МАЗ»' class="item-image" >
Телеграм-канал «АВТОЗАВОДЕЦ МАЗ»

Минский автомобильный завод (МАЗ) начал выпускать мороженое. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

«Создано Могилевской фабрикой мороженого по специальному заказу Минского автомобильного завода! Дети точно оценят! Хотя что уж там, и взрослые тоже!» — говорится в публикации.

На упаковке мороженого изображен грузовик МАЗ в стиле мультфильма «Тачки». Баночка массой 250 граммов обойдется в 4 рубля 89 копеек (140 российских рублей). Вскоре должна появиться версия с рожком. Сейчас мороженое доступно только с клубничным вкусом, но вскоре должны появиться и другие.

До этого сообщалось, что в Белоруссии под брендом МАЗ стали продавать линейку колбасы. Для покупки доступны несколько видов: «Эстонская ароматная», «Милано», «Виладжио», «Краковская», «Брауншвейгская» и т.д. Представители автозавода отметили, что новые товары будут хорошим дополнением для сыра и меда, которые также выпускает компания. Покупателям предложили составить из них подарочный продуктовый набор.

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