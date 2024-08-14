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Разработчик Aurus занялся созданием дизайна коммунальных машин

Создатель автомобилей Aurus разработал дизайн уборочной машины

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Кургандормаш/НАМИ

Разработчик премиальных российских автомобилей Aurus, научный автомоторный институт ФГУП НАМИ, создал дизайн коммунальной машины УКМ-2000. Автомобиль производится на предприятии «Кургандормаш».

«Новейшая коммунальная вакуумно-уборочная машина УКМ-2000 производства «Кургандормаш» запущена в серийное производство. Данная модель предназначена для круглогодичного использования благодаря навесному оборудованию», — говорится в сообщении.

До этого эксперт журнала «За рулем» Юрий Тимкин изучил кроссовер Jetta VS7 и назвал несколько минусов автомобиля.

Так, по его словам, у автомобиля не хватает опций: обогрева и регулировок сидений, а также шторок на окнах и третьего ряда сидений. Нет также обогрева руля, беспроводной зарядки для смартфона и вентиляции кресел.

Объем багажника внушительный – 548 л, это больше, чем у китайских одноклассников, но обстановка скромная. Розетка, крючки-кармашки и даже такелажные петли – на всем этом сэкономили.

Ранее сообщалось, что Lada Aura получит кресла, как в автомобилях Aurus.

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