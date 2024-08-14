Названы самые популярные немецкие авто в России

В июле на «вторичке» самой популярной немецкой маркой авто среди россиян стал Volkswagen. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов автомобильной системы Pango Cars.

В сегменте на бренд Volkswagen пришлось 49% от всех продаж. Вторую строчку в рейтинге занял Opel (24%), а третью — Audi (10%). Также в топ попали BMW (9%) и Mercedes-Benz (8%). По словам экспертов, немецкие авто занимают 12% от всего вторичного рынка в РФ.

Отмечается, что зачастую россияне (35%) приобретали авто из Германии стоимостью от 500 тысяч до 1 млн рублей. Еще 26% респондентов предпочли машины от 1 млн до 1,5 млн рублей. По 14% от продаж пришлись на автомобили с пробегом по стоимости до 500 тысяч рублей и свыше 2 млн рублей.

До этого портал Hotcars опубликовал рейтинг самых надежных автомобилей марки Toyota за последнее десятилетие.

Так, первое место в рейтинге заняла Toyota Camry 2014 года выпуска. Эксперты пояснили, что этой модели не коснулись отзывные кампании и массовые жалобы владельцев. На второй строчке оказался кроссовер Toyota Venza того же года выпуска, который некоторое время официально продавался в РФ. Тройку лидеров замкнул субкомпактный кроссовер C-HR 2020 года.

Также в топ-10 попали Toyota Corolla 2016 года выпуска, Toyota RAV4 (2018), Toyota Avalon (2018), Toyota Prius (2017), Toyota Tacoma (2022), Toyota Tundra (2021) и Toyota Sienna (2016).

Ранее были названы самые долговечные автомобили.