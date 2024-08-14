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Названы сроки начала российских продаж кроссовера Changan CS75 Plus

«РГ»: российские продажи новых кроссоверов Changan CS75 Plus начнутся в сентябре

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Changan

Продажи нового кроссовера Changan CS75 Plus начнутся в России в конце сентября или в октябре. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник в дилерском сообществе.

Отмечается, что сначала в России появятся переднеприводные версии Changan CS75 Plus. Будет ли полноприводная версия — пока не сообщается.

Длина новинки составляет 4700 мм, кроссовер оснащен турбодвигателем объемом 1,5 л мощностью 178 л.с. (265 Нм), который сочетается с шестиступенчатым «автоматом» Aisin. Привод только передний, максимальная скорость составляет 196 км/ч.

Автомобиль получил светодиодную оптику, единый блок приборной панели и мультимедиа-системы, ряд электронных систем помощи водителю, а также независимую подвеску (типа McPherson спереди и многорычажную сзади).

Список оборудования и цены будут объявлены дополнительно, модель станет 14-й в российской линейке бренда.

Ранее сообщалось, что за год на содержание китайского седана Changan Alsvin придется потратить 150 тыс. рублей.

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