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В «Автовазе» прокомментировали информацию о низкой стоимости своих авто в Египте

«Автоваз» назвал фейком информацию о низкой стоимости своих авто в Египте

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Алексей Даничев/РИА Новости

В пресс-службе «Автоваза» заявили, что информация, распространяемая в ряде СМИ, о низкой стоимости автомобилей Lada на экспортном рынке Египта является фейком. Об этом сообщает ТАСС.

В компании подчеркнули, что в текущий момент автомобили Lada не поставляются в Египет и локально не производятся. В «Автовазе» добавили, что распространяемый принтскрин некоего местного сайта является самодеятельностью неизвестной египетской компании.

Днем 13 августа в СМИ и Telegram-каналах появился скриншот со страницы дилера YallaMotor, на котором утверждалось, что стоимость нового автомобиля Lada Granta составляет до 700 тыс. рублей.

До этого стало известно, что российский автопроизводитель «Автоваз» с 14 августа повысит цены на некоторые свои автомобили.

В частности, седаны и лифтбеки Lada Granta подорожают на 15,5–16,5 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Четырехдверка в комплектации Classic'24 будет стоить от 926,5 тыс. рублей.

Сразу на 46,5 тыс. рублей — до 1,19 млн рублей — подорожает универсал Granta Cross Quest.

Niva Travel подорожает с 1,27 млн рублей до 1,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что гендиректор Belgee раскритиковал «АвтоВАЗ» за подход к локализации.

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