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Названы пять правил при подготовке авто к осени

Автоэксперт Сапцов назвал пять правил при подготовке авто к осеннему периоду

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Перед наступлением осеннего периода автомобиль нуждается в подготовке. Об этом «Лента.ру» рассказал руководитель образовательной траектории в цифровой автошколе «Баранка» Дмитрий Сапцов. По его словам, начать стоит с проверки покрышек.

«Если шины сильно изношены, имеют видимые повреждения или им больше трех лет, лучше их заменить. Осенью на дорогах очень сыро и грязно, а изношенная резина сильно увеличивает тормозной путь на сложном покрытии. Еще одна весомая причина для замены резины в начале осени — это более низкие цены», — рассказал Сапцов.

Он добавил, что в начале осени также выгодно покупать и зимние шины. Кроме того, Сапцов перед наступлением сезона посоветовал сменить или почистить салонный фильтр. Не менее важно обработать стекла средством «антидождь». Благодаря этому они будут гораздо меньше пачкаться, заявил он.

Автоэксперт посоветовал не пренебрегать и проверкой дворников. По его словам, чтобы сэкономить, можно не менять дворник целиком, а просто купить новую резиновую ленту. В заключении Сапцов напомнил, что перед осенью нужно помыть машину вместе с днищем и осмотреть его на предмет сколов и царапин. Поврежденное покрытие нуждается в дополнительной защите.

До этого сообщалось, что использование для очистки мотора гелей для мойки посуды приведет к коррозии или выходу из строя отдельных частей силового агрегата.

«Обычные моющие средства, например, для посуды, стекол и других поверхностей, крайне нежелательно использовать для мойки автомобильного двигателя, так как они могут повредить пластиковые и резиновые детали силового агрегата, а также оставить на них следы, которые затем будет трудно удалить», — рассказал директор по сервису «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.

По словам эксперта, также категорически нельзя мыть мотор кислотными и щелочными очистителями – они могут привести к коррозии металлических деталей и повреждению электронных компонентов. Нежелательны для мойки двигателя и абразивные средства – они царапают корпус двигателя, ускоряя его износ.

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