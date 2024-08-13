Changan анонсировал очередную новинку в России

Китайская компания Changan анонсировала новый автомобиль. Соответствующая публикация появилась в соцсетях бренда.

Бренд разместил фотографию фары автомобиля с надписью «Новый Changan в России. Скоро». Компания не уточнила, что это будет за модель. СМИ предполагают, что это может быть CS75 Plus. Автомобиль оснащают 1,5-литровым мотором на 188 л.с. и 300 Нм или 2-литровым двигателем на 233 л.с. и 390 Нм. В обеих версиях модель работает в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом».

До этого сообщалось, что министерство промышленности Китая обнародовало информацию о новой версии кроссовера Chery Explore 06. На зарубежных рынках, в том числе в России, этот автомобиль продается под названием Jaecoo J7.

Новая версия кроссовера получила бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 254 л.с. и систему полного привода. На переднеприводную версию устанавливается двигатель 1.6, который выдает 197 л.с. На обеих модификациях применяется 7-ступенчатая роботизированная коробка передач.

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