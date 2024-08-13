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Верховный суд обязал компенсировать расходы невиновных водителей на юриста

Верховный суд: водителям положена компенсация затрат на юриста при ошибочном штрафе

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Depositphotos

Верховный суд РФ постановил, что водители могут рассчитывать на компенсацию затрат на юриста и экспертизы, если выписанный им штраф окажется ошибочным. Об этом сообщают «Известия».

Согласно материалам дела, московский водитель весной 2022 года получил штраф в размере 3 тыс. рублей. Он не согласился с постановлением МАДИ и обратился в суд. В итоге ему пришлось потратить на юриста и экспертизу 60 тыс. рублей. Впоследствии водителя признали невиновным в нарушении ПДД. При этом ему отказали возмещать расходы. Дело дошло до Верховного суда. В результате высшая инстанция встала на сторону водителя.

До этого в Госдуме предложили уведомлять автомобилистов об эвакуации транспорта в СМС за 10 минут до начала процесса. В пояснительной записке указывается, что нынешняя практика эвакуации машины без предупреждения «вызывает стресс у водителей, поскольку отсутствие информации о причинах пропажи транспортного средства создает впечатление о краже автомобиля».

При этом правительство РФ дало отрицательный отзыв на законопроект, пояснив, что его реализация потребует выделения дополнительных бюджетных средств для обеспечения доступа должностных лиц к соответствующим информационным системам.

Ранее в Госдуме предложили не штрафовать за забытые бумажные права.

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