Более 600 автомобилей оказались в очереди у Крымского моста

В очереди у Крымского моста с обеих сторон встали 670 автомобилей, время ожидания составило не менее часа. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«По состоянию на 14:00 в очереди со стороны Тамани находится 300 автомобилей. Время ожидания составляет около часа. Со стороны Керчи — 370 транспортных средств, время ожидания более часа», — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что для ожидающих продолжает работу четыре пункта выдачи питьевой воды. Также для удобства установили более 20 биотуалетов. Находящиеся в очереди граждане могут обратиться за помощью к волонтерам, отметили в штабе.

Пробки у Крымского моста в последние недели наблюдались неоднократно. Так, 12 августа очередь у сооружения составила 1450 автомобилей. Время ожидания составляло в среднем более трех часов.

До этого на Крымском мосту временно остановили движение машин. При этом людей, находившихся в зоне досмотра и на самой переправе, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее туристы пожаловались на огромную пробку при въезде в Крым по мосту.