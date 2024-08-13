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В России не нашлось замены для «Буханки»

«Российская газета»: УАЗ не видит замены для созданной 60 лет назад «Буханки»

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В России в существующих условиях нет замены для разработанного более 60 лет назад автомобиля УАЗ СГР «Буханка». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник на Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ).

Он подчеркнул, что «Буханка» является полноприводным грузовым транспортным средством, которое соответствует всем предъявленным к старому грузовому ряду требованиям. Конкурентов у автомобиля нет, особенно в отдаленных регионах, а сравнивать его с современными моделями некорректно.

До этого вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр рассказал «Газете.Ru», что стоимость УАЗ «Буханка», которая сегодня доходит до 2 млн рублей, является завышенной относительно его потребительских качеств и низкой надежности.

По его словам, «Буханка» не отвечает современным нормам безопасности, требованиям по управляемости и динамике. А прототипы нового УАЗа, обещавшие победу над Land Cruiser Prado, так и остались на бумаге.

Ранее были названы российские цены на внедорожник Haval H9.

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