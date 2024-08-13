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Выплаты по ОСАГО призвали повысить до 50 млн рублей

Автоэксперт Крохмаль: выплаты по ОСАГО нужно повысить до 50 млн рублей

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Григорий Сысоев/РИА Новости

В России необходимо повысить выплаты автовладельцам по ОСАГО до 50 млн рублей, большую часть из которых должно компенсировать государство, считает руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль. Сегодняшние суммы выплат он в беседе с НСН назвал «смехотворными».

«Если человек серьезно пострадал в ДТП, покалечился или потерял жизнь, сумма не должна быть смехотворной», — подчеркнул эксперт.

Пострадавшим необходимо выплачивать около 50 млн рублей, из которых 80% должно закрывать государство из специального фонда помощи, считает Крохмаль. Иначе нагрузка на страховщиков будет колоссальной, и они начнут искать варианты экономии.

Помимо этого, автоэксперт призвал выдавать бесплатно полисы ОСАГО участникам спецоперации, ветеранам войны и труда и многодетным родителям.

С необходимостью повышения страховых выплат согласился председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Он напомнил, что сегодня по ОСАО платят при ущербе жизни и здоровью составляют до 500 тыс. рублей, а при материальном ущербе — 400 тыс. рублей. Однако если раньше этих средств хватало, то сегодня все стало дороже, из-за чего установленные лимиты не отвечают требованиям. Однако он призвал не забывать и об интересах страховых компаний.

«Чем выше потолки этих лимитов, тем лучше для пострадавших, но здесь надо найти баланс интересов», — заключил Похмелкин.

До этого сообщалось, что россияне все чаще сталкиваются с нехваткой выплат по ОСАГО для покрытия ремонта авто. Число аварий с ущербом выше 400 тыс. рублей за первое полугодие 2024-го составило уже 3,3% от всех дорожных инцидентов. Подчеркивается, что в последний раз порог лимита выплат по ОСАГО изменили в 2014 году, однако к сегодняшнему дню он уже устарел из-за роста инфляции.

Ранее стало известно, что власти России хотят расширить действие ОСАГО на Белоруссию с 1 октября.

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