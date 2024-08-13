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Россиянам рассказали, чем опасно мыть двигатель автомобиля

«Авилон» назвал четыре средства, которыми нельзя мыть двигатель

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Использование для очистки мотора гелей для мойки посуды и стекол, абразивных, кислотных и щелочных очистителей приведет к коррозии или выходу из строя отдельных частей силового агрегата. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор по сервису «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.

«Обычные моющие средства, например, для посуды, стекол и других поверхностей, крайне нежелательно использовать для мойки автомобильного двигателя, так как они могут повредить пластиковые и резиновые детали силового агрегата, а также оставить на них следы, которые затем будет трудно удалить», — сказал Балашов.

По словам эксперта, также категорически нельзя мыть мотор кислотными и щелочными очистителями – они могут привести к коррозии металлических деталей и повреждению электронных компонентов. Нежелательны для мойки двигателя и абразивные средства – они царапают корпус двигателя, ускоряя его износ.

Отмывать двигатель от грязи следует не чаще чем раз в год, в противном случае может повыситься износ элементов мотора. Также не стоит мыть силовой агрегат в зимнее время — вода замерзнет, расширится и разорвет железо.

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