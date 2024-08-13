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Стало известно, какие китайские авто наиболее популярны в России

«Автостат Инфо»: Haval Jolion стал самым продаваемым китайским авто в РФ

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Haval

В России самым продаваемым автомобилем по итогам июля 2024 года стал кроссовер Haval Jolion. Об этом сообщает портал «Автостат Инфо».

«Самый продаваемый в России китайский автомобиль, как показывают данные за июль, — Haval Jolion. В годовом сравнении продажи кроссоверов выросли на 88% до 8,3 тыс. единиц. Еще две модели Chery вошли в первую тройку продаж: Chery Tiggo 7 Pro Max (6,1 тыс. шт.) и Chery Tiggo 4 Pro (5 тыс. шт., +82%).

Отмечается, что в модельный топ-5 входят также кроссоверы Changan CS55 — 4,6 тыс. ед. (+154%) и Omoda C5 — 3,8 тыс. шт. (-3%).

Всего в июле 2024 года россияне купили 82,6 тыс. легковых автомобилей китайских брендов. Это на 63% выше продаж за такой же период прошлого года.

До этого сообщалось, что министерство промышленности Китая обнародовало информацию о новой версии кроссовера Chery Explore 06. На зарубежных рынках, в том числе в России, этот автомобиль продается под названием Jaecoo J7.

Новая версия кроссовера получила бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 254 л.с. и систему полного привода. На переднеприводную версию устанавливается двигатель 1.6, который выдает 197 л.с. На обеих модификациях применяется 7-ступенчатая роботизированная коробка передач.

Ранее россиянам рассказали, на что обратить внимание при покупке китайских авто с пробегом.

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