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На форуме «Армия-2024» показали новый российский внедорожник

На «Армии-2024» АМЗ представил новый российский внедорожник «Стрела»

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Телеграм-канал «Сферически в вакууме»

На форуме «Армия-2024» Арзамасский машиностроительный завод (АМЗ) представил новый небронированный внедорожник проекта «Стрела». Об этом сообщает Telegram-канал «Сферически в вакууме».

«В основе лежит начинка Соболя NN 4x4, правда со своей рамой. Новый ГАЗовский дизелек о 2,5 литрах, шестиступенчатая КПП, независимая передняя подвеска, пневматика и пружины сзади, в общем все вполне грамотно», — говорится в публикации.

Также отмечается, что у автомобиля полностью оригинальный кузов. Небронированная машина получит две версии — армейскую и гражданскую. Также отдельно будут выпускать машины с защищенными кузовами.

До этого сообщалось, что удлиненный седан Lada Aura может получить кресла с опциями вентиляции и массажа, которые сейчас используются в седанах Aurus. Пока речь идет только о тех машинах, которые поступят первыми в продажу. При этом для добавления опций вентиляции и массажа придется полностью заменять сиденья, заявил источник. Также известно, что у Lada Aura в дорогой комплектации будут кресла с кожаной обивкой от компании «Русская кожа». Фирма также поставляет свою продукцию для лимузинов Aurus.

Ранее в России появилась новая версия кроссовера Exeed RX.

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