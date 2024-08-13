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Юристы назвали бессмысленными новые требования к аптечкам в автомобилях

Автоюрист Радько: никто не будет соблюдать правила о новых автоаптечках

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В России с 1 сентября вступят в силу новые требования к составу автомобильных аптечек. Однако это бессмысленный закон, который вряд ли будут соблюдать, так как сегодня отсутствие или неукомплектованность аптечки в машине – это не основание для привлечения водителя к административной ответственности, заявил в беседе с Общественной Службой Новостей адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

За отсутствие или неудовлетворительное состояние аптечки водителей в России не наказывают с сентября 2023 года, когда эту статью исключили из списка неисправностей машины. Водителю, который ничего не предпримет в связи с новым законом, ничего не грозит, убежден Радько.

«Это все на уровне рекомендаций. Поэтому Минздрав занимается полной ерундой. Это необязательно, и никто это не будет соблюдать», — подчеркнул он.

Инспекторы ГАИ сегодня даже не будут проверять наличие аптечки, а если и обратит на это внимание, то может лишь порекомендовать приобрести ее и не более того, заключил автоюрист.

Напомним, с 1 сентября в обновленный состав аптечки войдут медицинские маски и перчатки, маска для сердечно-легочной реанимации, жгут для остановки крови, марлевый бинт, кожный лейкопластырь, спасательное одеяло, пара ножниц для перевязки и пара хирургических ножниц.

Ранее россиянам рассказали о самых нужных средствах в аптечке на случай аллергии.

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